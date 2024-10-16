Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Bursa'nın da aralarında bulunduğu Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı yapıldı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Bilecik illerinde hava sıcaklığı düşüşüne bağlı olarak zirai don olabileceği yönünde uyarı yayınlandı.

Bugün gece saatlerinden itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca illerin kırsal ve iç kesimlerinde tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerin, zirai dona karşı tedbir almalarının önem taşıdığı belirtildi.