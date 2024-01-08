Altın ve borsada yatırımı olanların gözü kulağı piyasalarda... Gram altın için teknik destek seviyeleri neler? 2 bin lira ve üzeri için yeni hedef ne? Altında kısa dönemde büyük yükseliş bekliyor musunuz?

PİYASADA SERT HAREKETLERİN NEDENİ NEYDİ?

Habere göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BLG Finansal Danışmanlık ve Kurucu Ortağı Belgin Maviş: şu ifadeleri kullandı: “BIST 100’de 7200’lü seviyeler teknik anlamda önemli destek konumuydu. 200 günlük ortalamalara kadar çekilen BIST 100 endeksinde bu seviyelerden başlayan toparlanma dikkat çekti. Peki geri çekilmede etkenler nelerdi? Yılın sonuna gelinmesi, vadeli tarafta pozisyon ayarlamaları ve bununla birlikte borsayı domine edecek bir beklenti oluşmaması, yılın sonunda artan mevduat faizleri, KKM’den çıkışla birlikte paranın mevduat ve altın tarafına yönelmesi gibi unsurlar etkiliydi.

‘BORSADAKİ BASKILANMAYI BERABERİNDE GETİRDİ’

Ocak ayına baktığımızda ise bir toparlanma görüyoruz. Borsanın yaklaşık olarak 5 yıllık ve 10 yıllık performanslarına baktığımızda aralık ayında genellikle yükseliş olurdu ancak geçtiğimiz yıl biraz daha farklı bir süreç yaşandı. Küresel risklerle birlikte içeride KKM’den çıkışın hızlanması ve mevduat faizlerindeki yükselişler borsadaki baskılanmayı beraberinde getirdi.

BORSADA 1 MİLYONA YAKIN ÇIKIŞ!

2023 yılı içerisinde iki performans önceki yıllardan çok daha farklıydı. Borsa oldukça zorlu başlamıştı hisse performanslarının bu kadar yükseleceği beklentisi yoktu ancak yılı tamamlarken 2023’te ciddi performansları gördük. 2024’e geçerken baktığımızda borsa tarafında halka arzlara mola verilmesi, mart ayı seçimlerine evrilen süreç içerisinde yeni yol haritalarının oluşması, mevduat ile altın arasına park etmiş olan paranın, halka arzların da mola vermesi ile birlikte borsadan çıkışını gördük. 4 haftayı kapsayan süreç içerisinde borsadan çıkış 1 milyona yaklaştı.

‘BORSADA 2 SEVİYENİN TEST EDİLME POTANSİYELİ VAR’

Özellikle ocak ayının ilk günlerinde satışlarla başlamıştık, yatırımcı sayısı açısından baktığımızda borsadaki çıkışın 1 milyona yaklaştığını görüyoruz. Son haftada pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 653 binden 7 milyon 585 bine gerilemiş gözüküyor. Bununla beraber aynı haftada pay senedi değeri 10.03 trilyon TL’den 10.20 trilyon TL’ye yükseldi. Borsada bir dengelenme süreci var. Endekste yukarı yönlü hareketlenmelerde 7780 puan seviyesi ve daha sonrasında 7950 puan seviyesi önemli dirençler bu direnç noktalarını test etme potansiyelimiz var.

‘MEVDUATTAN ÇIKAN PARA HİSSEYE YÖNELEBİLİR’

Artan işlem hacmi, yükselen hisse senedi fiyatlamalarına baktığımızda majör bir bozulma olmadığı taktirde BIST 100 tarafında bu hareketleri görmemiz mümkün. Mevduat tarafında bir çözülme görüyoruz. Mevduattan çıkan paranın hisse senedine yönelmesi mümkün olacaktır.

BORSADA SEÇİM BEKLEYİŞİ

Bazı belirsizliklerin ortadan kalkması, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye konusu açıklığa kavuştu. AK Parti, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıkladı. Bu sürecin başlaması ile birlikte borsa biraz daha yerel seçimleri, AK Parti ve karşısına çıkacak olan muhalefetin adaylarını takip edecek.

Özellikle borsada para girişi takip edilecek, işlem hacmindeki artış ve hisse senedi fiyatlamalarını bu hafta takip ediyor olacağız.

8 BİN PUAN SEVİYESİ NE ZAMAN AŞILIR?

Bunu şu anda kestirmek güç. Borsada üzerinde tedbir kalkan 14 hisse olacak, bunları performanslarına bakacağız.

8 bin puan için endeksin özellikle 7 bin 780 ve 7 bin 950 puan seviyeleri üzerinde en az iki kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN UNSURLAR NE?

Yeni yıl itibarıyla altın fiyatlamalarında hareketler dikkat çekiyor. Altındaki en önemli unsur Fed baskısının kalkmasıydı. Cuma günü tarım dışı istihdamın beklentilerden iyi gelmesi, ortalama saatlik kazançların yıllık bazda artış göstermesi sonrasında gözler Fed’in mart ayı toplantısında ‘faiz indirebilir mi?’ sorusuna çevrildi ve bunun fiyatlaması başladı.

Bu durum tahvile olan dönüşü artırması ile birlikte ons altında bir baskı yaratabilir. Ancak içeride doların güçlü seyrinin devam etmesi gram altın tarafındaki hareketliliği devam ettirecektir. Zaman zaman geri çekilmeler olsa da bu alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. 2024 yılı içerisinde hem küresel riskler hem içeride seçimler noktasında güvenli liman altına yöneliş devam edecek gibi gözükmekte.

GRAM ALTINDA 2 BİN TL VE ÜZERİ HEDEF NE?

Özellikle 2100 TL seviyesi ilk etapta görülecek olan kısa vadeli direnç noktası. Bu seviyenin üzerinde ise yılın ilk 6 aylık performansında gram altında, dolar/TL tarafında kademeli yükselişler gördüğümüz taktirde ilk etapta 2200 daha sonrasında 2450 TL seviyeleri görülebilecek seviyelerdir. Bunlar için yılın ilk 6 aylık performansını göz önünde bulundurmamız gerekiyor.”