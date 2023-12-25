Bursa'da, İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları, ulaşımın bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanmasını gerektiriyor. Sürücülere, bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilere dikkat etmeleri önemle hatırlatılıyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşaklarındaki Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle, güney taşıma yolunda ulaşım İstanbul-Ankara istikametindeki servis yolundan sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, sürücülerin bu alanda güzergahlarını planlarken dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 69-72. kilometrelerinde devam eden otoyol kavşak bağlantısı yapım çalışmaları sebebiyle, Denizli istikametinde ulaşım sol şeritten sürdürülüyor. Trafik akışının bu alanda kontrollü bir şekilde devam ettiğini unutmamak önemlidir.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları nedeniyle, Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler, bu alanda yönlendirmelere uymaya özen göstermelidir.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım kontrollü bir şekilde yürütülüyor. Sürücüler, bu bölgelerde trafik düzenlemelerine uymalı ve hızlarını dikkatlice ayarlamalıdır.

Antalya-Alanya yolunun 27. kilometresindeki Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'nda köprü bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır. Bu nedenle Antalya geliş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde devam eden üstyapı onarım ve düzenleme çalışması sebebiyle, bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde yapılan asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11, Erzurum-Aşkale ayrımı-İspir yolunun 27-29. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşıma kontrollü bir şekilde izin verilmektedir.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir. Sürücüler, bu alanlarda trafik düzenlemelerine uymalı ve güzergahlarını planlarken dikkatli olmalıdır.