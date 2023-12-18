BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Nilüfer İlçesi'nde gerçekleştireceği altyapı çalışmaları kapsamında 19 Aralık 2023 tarihinde Ertuğrul Mahallesi'nde belirlenen bölgelerde su kesintisi uygulayacak.
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi sakinleri dikkat! BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan altyapı çalışmaları nedeniyle, 19 Aralık 2023 tarihinde Barla Caddesi, Spor Sokak, Savcı Doğan Öz Caddesi, Gıda Toptancıları Sitesi ve çevresinde 09:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.