İnegöl - Domaniç karayolunda meydana gelen çökme, yolun güvenliğini tehlikeye sokuyor. Tahtaköprü yakınlarında meydana gelen çatlaklar sonucunda yaklaşık 3 santimetrelik bir çökme yaşandı. Bu durum, vatandaşları ve araç sürücülerini endişelendiriyor.

Her gün binlerce vatandaş İnegöl - Domaniç karayolunu kullanıyor. Özellikle yolcu ve işçi taşıyan sürücüler bu durumdan oldukça sıkıntı duyuyor. Güvenlikleri açısından endişe duyan sürücüler, yolun acil bir şekilde tamir edilmesini talep ediyor.

Yetkililerin bu duruma bir an önce müdahale etmesi gerektiğini bildiren sürücüler, yolun güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için çatlaklar onarılması ve çökme riski ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, bu durum kazalara ve can kayıplarına yol açabilir.