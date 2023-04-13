Tekstil sektörünün Bursa'daki önemli markalarından olan Dilek Tekstil ailesi, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Sektörde 30 yılı aşan deneyimiyle geleceğe emin adımlar ile ilerleyen Dilek Tekstil, düzenlediği iftar davetinde personelini tam kadro ağırladı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde iplik, örme, büküm gibi tekstilin bir çok alanında üretimine devam eden Dilek Tekstil ailesi, iftar yemeğinde bir araya gelerek moral buldu.

Davetin ev sahipliğini yapan Dilek Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kayaoğlu, gecede yaptığı konuşmada ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, yaşanan deprem felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Dilek Tekstil olarak 2023 yılında yeni yatırımlarla birlikte büyüme kararı aldıklarını söyleyen Levent Kayaoğlu, Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceklerini belirtti.