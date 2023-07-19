Dilmen Mahallesinde 2. etap alt ve üstyapı çalışmalarının başlayacağını ifade eden Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “2. etap, 10 sokağımızı ve Mimar Sinan Caddemizi kapsıyor. İlk olarak SASKİ altyapı çalışmasını gerçekleştirecek, ardından bizde 7 bin ton asfalt ile cadde ve sokaklarımızı yenileyeceğiz” dedi.

Erenler’de ilçe genelinde hummalı çalışmalar devam ediyor. İlçe genelinde başlatılan alt ve üstyapı atağı çerçevesinde Dilmen Mahallesinde 2. etap çalışmaları başlıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “1. etabında 26 sokak ve 2 caddemizi yenilediğimiz Dilmen Mahallemizde SASKİ ile birlikte 2. etap çalışmalarımıza başlıyoruz” dedi.

Başkan Rahmi Şengül, “2. etap, 10 sokağımızı ve Mimar Sinan Caddemizi kapsıyor. İlk olarak SASKİ altyapı çalışmalarını gerçekleştirecek, ardından bizde 7 bin ton asfalt ile cadde ve sokaklarımızı yenileyeceğiz. İlçemizin her mahallesine hizmet götürebilmek için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize hizmetlerinden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyoruz. Çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.