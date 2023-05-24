Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Köy Çocuk projesi kapsamında başlatılan müzik eğitimlerine Dilovalı minikler büyük ilgi gösteriyor.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu içerisinde kurulan Köy Çocuk Eğitim Yuvası’nda başlatılan müzik kurslarına Dilovalı minikler büyük ilgi gösteriyor. Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde başlatılan müzik eğitimleri çerçevesinde Dilovalı miniklere profesyonel müzik eğitmenleri tarafından bağlama, gitar, org ve piyano eğitimleri veriliyor.

ÇOCUKLAR HER ŞEYİMİZDİR!

"Çocuklar her şeyimizdir!" sloganı ile yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Şayir, “Müzik ruhun gıdasıdır… Çocuklarımız her şeyimizdir! Dilovalı çocuklar, açmış olduğumuz müzik odalarında bağlama, gitar, org, piyano eğitimleri almaya devam ediyorlar” dedi.