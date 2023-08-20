Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi’nin "Sıfır Atık Yönetim Sisteminin" yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitimleri aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi sıfır atık ve çevre konusundaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. İlçe genelinde başlatılan eğitimlerin son durağı Köseler Mahallesi TOKİ konutları oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitimde; erken yaşlarda çevre dostu alışkanlıklar ve gelecekteki çevresel sorunlara karşı daha duyarlı bireyler olmanın yolları aktarıldı.

Proje kapsamında çocuklara; doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi gibi konularda da eğitimler veriliyor.