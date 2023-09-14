Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği her Ankara ziyaretinden müjdelerle dönen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, son ziyaretinden de eli dolu döndü.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana adeta Bakanlıkların kapısını aşındıran Başkan Şayir, gerçekleştirdiği her ziyaret sonrası ilçeye yeni müjdelerle döndü. Büyük deprem felaketi sürecinde Ankara ziyaretlerine ara veren Başkan Şayir, hafta başı gittiği Başkentten yine eli boş dönmedi.

Başkan Şayir, önceki gün Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Edip Bingöl ve birim müdürleri ile Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürü H. Abdullah Uçan, ardından da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Ersel Kurt’u makamlarında ziyaret eden heyet; İlçenin sorun ve sıkıntılarını aktarırken, görüşmelerde yapılacak çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundular.

BAKAN’DAN 45 MİLYON HİBE SÖZÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da makamında ziyaret eden Başkan Şayir ve yanındaki heyet; ilçede devam eden ve yeni kazandırılacak projeleri görüştüler.

Görüşmede Başkan Şayir, Tavşancıl’da devam eden tarihi evlerin yeniden hayata kazandırılması ile ilgili Bakan Ersoy’a bilgi brifing verirken, projesi hazır olan sokak güzelleştirme projesine destek de istedi.

Bakan Ersoy ise projeyi inceleyerek Tarihi Tavşancıl Evleri’nin hayata kazandırılması ve sokak güzelleştirilmelerinin yapılması için 45 milyon hibe desteği sözü verdi.

Oldukça verimli geçen görüşmenin sonunda ise Başkan Şayir, misafirperverliği ve desteğinden dolayı Dilovalı annelerin el emeği göz nuru ile ürettikleri kilimi Bakan Ersoy’a hediye etti.