Dilovası Belediyesi Asude Spor Tesisi içerisinde bulunan halı saha, fitness salonu ve kafeteryası yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu, açılış programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Gencay Söğütçü, Belediye Meclis üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.

Sağlıklı yaşamı destekleyecek

Başkan Ömeroğlu, “Bugün ilçemize kazandırdığımız bu modern tesisi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Asude Spor Tesisi, yenilenen yüzüyle spor yapanların daha iyi şartlarda faydalanabileceği bir alan olacak. Yaklaşık bir ay süren çalışmalar boyunca tesislerdeki halı sahanın eski zemini tamamen kaldırıldı, zemin altlarına gerekli bakım çalışmaları yapılarak üzerine yeni halı saha zeminleri serildi. Fitness salonu yeniden düzenlenerek daha sağlıklı hale getirildi. Vatandaşlarımızın bir yandan sporunu yaparken diğer yandan ailece vakit geçirecekleri kafeterya ile de vatandaşlarımıza sağlıklı yaşamı destekleyecek bir mekan sunuyoruz. Spor severlerimiz için yapımı devam eden buna benzer 3 tesisimizde daha çalışmalarımız devam ediyor. Bu projelerimizi de kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Önemli bir adım

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise, ilçede yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, “Tesisin yenilenerek halkımızın hizmetine sunulması, ilçemizin gelişimine katkı sağlamak ve vatandaşlarımızın sporla, sağlıklı yaşamla iç içe olabilmeleri için önemli bir adım olmuştur. Spor yapmak, sağlıklı kalmak sadece bireyler için değil, toplumun genel sağlığı için de büyük önem taşır. Bu alanlar, gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın daha aktif bir yaşam sürmesine imkan sağlayacaktır. Bu projede emeği geçen başta Belediye Başkanımıza, ekibine ve tüm katkı sağlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte daha güçlüyüz

Bu tür yatırımlar hem ilçelerimizin gelişmesine hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlıyor diyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Halkımıza iyi hizmeti sunabilmek için yapılan bu gibi projeler, sadece birer tesis değil, aynı zamanda insanların bir araya gelip sosyal ilişkiler kurabildiği, spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürdüğü önemli alanlardır. Bu güzel projeye katkı sağlayan Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler yerel belediyelerimizin her zaman yanlarındayız ve destekçisiyiz hep birlikte, daha güçlü ve sağlıklı bir toplum için adımlar atmaya devam edeceğiz. Asude Spor Tesisi’nin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.