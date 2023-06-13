Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Hastane bağlantı yolunda vadiden geçecek 212 metre uzunluktaki köprünün ayakları yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak bağlantı yolunda çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Hastane tarafında taş duvar imalatları yapılırken vadi üzerinde yapılacak köprünün orta ayak temel kazısı yapılıyor.

VADİ KÖPRÜ İLE GEÇİLECEK

Dilovası Hastane bağlantı yolu için vadi üzerinden 212 metre uzunlukta 6 açıklıklı köprü, İstiklal Caddesi’nden başlayacak 935 metrelik 1x1 yol yapılacak. İlçe merkezi ile Dilovası Devlet Hastanesi arasındaki ulaşıma güven ve konfor getirecek olan proje kapsamında, Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımın kolay bir şekilde sağlanacak.

ASFALT YOL VE KALDIRIMLAR

275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak Dilovası Hastane bağlantı yolu ikmal yapımı işi kapsamında; 23 bin 700 metreküp kazı, 27 bin metreküp dolgu yapılırken, 7 bin 235 metreküp beton, 1.230 metreküp öngerilmeli kiriş, 1.412 ton nervüllü demir kullanılacak. 3 bin 400 ton pmt, 1.550 metreküp granüler alttemel, 1.650 ton binder, 1.405 ton aşınma asfalt, 2 bin 800 metrekare parke, 1.450 metre bordür yapılacak.