Dilovası Belediyesi; ilçede de faaliyet gösteren Dilovası Engelliler Derneği üyeleri ve alilerini iftarda buluşturdu. İftara katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Prof. Dr. Saadettin Hülagü, sanayi kenti Dilovası’na iki meslek yüksek okulu yapılması için çalışacağının sözünü verdi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dilovası’nda ki engelliler ve aileleri iftarına AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Prof.Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İl yöneticisi Halil İbrahim Arslan, Dilovası Engelliler ve Aileleri Derneği (DENAD) Başkanı Samet Elden ve çok sayıda engelli ve aileleri katıldı.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda okunan dualar ve iftar yemeği sonrası programın açılış konuşmasını yapan DENAD Başkanı Samet Elden “Dilovası Belediye Başkanımızın düzenlemiş olduğu bir iftar programında arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde paylaştığımız bu sofrada buluşmamıza vesile olan Başkanımız Hamza Şayir’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Elden’in peşinden konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise geçmişte de, şimdi de her zaman bir arada olduklarını belirterek, bu süreçte ilçemiz adına ne istediysek hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz hiçbir zaman bizi geri çevirmeyerek fazlasını verdiğini, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, istikar ve eserler olduğunu kaydetti.

DİLOVASI’NA 2 MESLEK YÜKSEK OKULU

Konuşmasında Prof.Dr. Sadettin Hülagü ise, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve arkadaşlarıyla yapılan istişareler sonrası Dilovası’na metalurji ve kimya iki meslek yüksek okul yapılması için çalışacaklarını belirterek, "Ayrıca Dilovası’nda yaptığım ziyaretlerde Dilovası Devlet Hastanemize de yaptığımız ziyarette hastanemizde bazı alanlarda ki doktor ihtiyaçlarının da en kısa sürede giderilmesi için de üzerime düşeni yapacağımı sizlere söz veriyorum” dedi.