Dilovası Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamüller üreten işletmelerin denetimlerine devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Denetimlerde iş yerlerinin temizliği, fiziksel kontroller, çalışanların durumu, hamur kesme, terazi, lavabo, WC ve soyunma kabinleri, depolanan unların üretim ve son kullanma tarihleri, hijyen eğitim belgeleri, ruhsat ve ürünlerin gramajları, ekipler tarafından titizlikle kontrol edildi.

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmeleri eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılırken, vatandaşın sağlığını ön planda tutan ve kurallara uyan işletmelere ise teşekkür ettiler. Denetimlerin ilerleyen günlerde de belli aralıklarla devam edileceği kaydedildi.