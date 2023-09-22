Vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.

Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçedeki trafik akışının güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra yeni asfaltlama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Daha modern bir Dilovası için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz iş birliği ile Eynerce Caddesi asfalt serim çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin birçok noktasında devam eden asfaltlama ve yama çalışmalarımız, planlanan program dahilinde aralıksız devam edecektir" dedi.