İzmit Körfezi’ni eski günlerine kavuşturarak dev bir akvaryum haline getirecek olan dip çamuru temizleme projesi start alıyor. 2 Mayıs Salı günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla ilk çamur çekimi yapılacak.

İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için önemli projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dip çamurunun temizlenmesi için düğmeye bastı. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşi İhalesi’nde sürecin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan Atlas Maden Ürünleri Otomotiv İnşaat ile sözleşme imzalanmıştı. 2 Mayıs Salı günü saat 10.00’da projenin startı verilecek ve ilk çamur çekimi yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da iştirak edeceği programa binlerce vatandaşın da katılması bekleniyor.

İki etaplı projenin 720 hektarlık alanda gerçekleşmesi sonucunda 3,5 milyon metreküp, yaklaşık 8 milyon ton dip çamuru temizlenecek. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi eski günlerine kavuşacak ve adeta dev bir akvaryum görünümü kazanacak.

Süreç nasıl işledi?

Büyükşehir, İzmit Körfezi’nin doğu baseninde geçmiş yıllardan günümüze gerek akıntılar, gerek yüzeysel sular ve gerekse insan faaliyetleri sonucu biriken dip çamuru ile ilgili olarak TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesine rapor hazırlattı. Raporda, 720 hektar alan içindeki 3,5 milyon metreküp dip çamurunun bulunduğu, çamurun su sirkülasyonunu azaltarak özellikle lodos vb. meteorolojik olaylarda koku ve bulanıklığa sebep olduğu, hem biyolojik olayları (alg patlamalarını) tetiklediği, hem de çözünmüş oksijeni tüketerek deniz ekosistemi için olumsuz çevresel kirliliklere neden olduğu ve ayrıca Marmara Denizi’nde yaşanan ve tüm ekosistemi olumsuz etkileyen müsilajın oluşumunu tetiklediği ortaya konuldu. Daha sonra çevresel kirliliklere neden olduğu tespit edilen dip çamurunun temizlenmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında 29 Ağustos 2022 tarihinde protokol imzalandı.