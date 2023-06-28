İzmit Körfezi’ni dev akvaryuma haline getirecek Dip Çamuru Temizliği Projesine teknik incelemelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi’nden uzman akademisyenler, projeye hayran kaldı.

Türkiye’nin en büyük çevre projesi olarak adlandırılan ve 2 Mayıs’ta gerçekleşen program ile ilk çamur çekiminin yapıldığı İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesine akademisyenler büyük ilgi gösteriyor. İzmit Körfezi dip çamurunun temizlenmesi, susuzlaştırılması ve bertaraf hizmetinin bilimsel çalışmaların ürünü olması sebebiyle Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenler Dip Çamuru Temizleme Şantiye alanını inceledi. Öğretim üyeleri ilk olarak dip çamuru temizliğinin yapıldığı alana gelerek Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda akademisyenlere susuzlaştırma işlemi ve ilgili tüm proses aşamaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca gerçekleştirilen toplantıda öğretim üyelerinin susuzlaştırılmış çamurun değerlendirilmesine yönelik katkılarına da başvuruldu. Toplantı sonrasında öğretim üyeleri dozajlama ünitesi ve susuzlaştırma tesisinde teknik incelemeler yaptı.

"Yapılan çalışma Körfez’i tekrar canlandıracak"

Marmara Denizi’ne yeniden hayat verecek olan Dip Çamuru Temizliği Projesini inceleyen akademisyenlerden Prof. Dr. Aykan Kandemir, "Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin çok gerekli bir çalışma. Başından beri iyi tasarlanmış ve çevreci bir proje. İzmit Körfezi’nin Doğu tarafı uzun yıllar kirliliğe maruz kaldı. Tabii dipteki çamurun çekilmesi ve yönetilmesi oldukça zor bir iş. Eski haline dönmesi zaman alacaktır fakat yapılan çalışma Körfez’i tekrar canlandıracak” dedi.

"Bu proje bizi ve gelecek nesilleri olumlu etkileyecek"

Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül ise "Yapılan çalışmaları yetkili arkadaşlar bize gösterdi. Uygulamaları yöntem olarak isabetli olarak değerlendiriyorum. Özellikle çıkartılacak çamurun tekrar denize dökülmemesi ve karada bertarafı konusunda önlemlerin alınması bir biyolog olarak beni çok memnun ediyor. Bunun dışında yapılan işlemlerin ekosisteme uygun olması için uğraş verildiğini görüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlılığı takdire şayan. Bu proje bizi ve gelecek nesilleri olumlu etkileyecek" ifadelerini kullandı.