Kocaeli’nin Körfez ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeniyalı Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, 06 CAG 768 plakalı aracıyla seyir halinde olan Hidayet S. (58), direksiyon başında fenalaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Hidayet S.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Hidayet S., hastaneye kaldırıldı.

Hidayet S.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.