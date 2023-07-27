Bursa’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlalık alana uçtu.

Kaza, sabaha karşı saat 04.15 sıralarında Adapazar’ı-İznik çevre yolunun Buski ile Hocaköy sapağının arasında meydana geldi.

İznik’ten Adapazarı istikametine gitmekte olan 16 ACG 079 plakalı otomobilin sürücüsü Nazmi Yılmaz, Hocaköy sapağı yakınında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil yolun kenarında bulunan tarlaya uçarak ters döndü. Olay yerine gelen İznik jandarma Emniyet ekipleri ve bekçilerin de müdahalesi ile sürücü ters dönen otomobilden çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.