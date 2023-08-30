Küçükçekmece’de, eğitim gören direksiyon öğrencisi fren yerine gaza basınca araçla birlikte dereye uçtu. Kazada öğrenci yaralanırken, eğitmen ise kazayı yara almadan atlattı.



Kaza, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Caddede yaşandı. edinilen bilgiye göre, sınav güzergahında 34 PE 3587 plakalı araçla eğitim gören İlknur Yıldırım, L park yerine geldiğinde fren yerine gaza bastı. Bu sırada kontrolden çıkan eğitim aracı dereye uçtu. Kazada öğrenci Yıldırım yaralanırken, ön koltukta duran direksiyon eğitmeni Gürbüz Aydın ise kazayı yara almadan atlattı.



Yaralanan kız öğrenci vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kızı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralanan kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaralının kaldırılmasıyla polisin olay yerindeki çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.



"Buraya demir bariyer yapılmasını istiyoruz"

Dere kenarında bariyer olmadığına tepki gösteren direksiyon eğitmeni Mustafa Özkaya, “Eğitim esnasında, eğitim aracı L park yerine giriş yaparken otomatik araç olduğu için öğrenci yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Gaza basınca buradan şarampole uçtu, bu olay ilk defa değil. Buraya girişe demir korkuluk yapılması gerekiyor. Bunu defalarca belirttik fakat yapılmadı. Yine son kazamız daha oldu, ısrarla demir korkuluk yapılmasını istiyoruz” dedi.