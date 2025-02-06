Diş taşı temizliği genellikle profesyonel bir diş hekimi tarafından yapılan güvenli bir işlemdir ve enfeksiyona neden olmaz.

Bakterilerin plaklar halinde taşlaşması neticesinde oluşan diş taşları, hastaları hem fonksiyonel hem de estetik olarak etkiliyor.

Ancak dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.

Bu durumlar ise şu şekilde:

Normal şartlarda diş taşı temizliği enfeksiyona yol açmaz.

Aksine, temizlenmeyen diş taşları zamanla diş eti hastalıklarına (örneğin, gingivit veya periodontitis) ve enfeksiyonlara neden olabilir.

Diş eti hassasiyeti:

Temizlik sonrası diş etlerinde hafif hassasiyet veya kanama olabilir. Bu durum genellikle geçicidir.

Aseptik koşullar:

İşlem sırasında kullanılan aletlerin steril olması enfeksiyon riskini sıfıra yakın tutar.

İyi bakım:

Diş taşı temizliği sonrası hijyen kurallarına dikkat edilmezse enfeksiyon riski artabilir.