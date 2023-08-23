İmplantlar vücuda zarar vermeyen ve yıllardır ortopedide de kullanılan malzemelerdir. Uzman Diş Hekimi Halil Çelik, implant süreci ile ilgili Herkes Duysun ekibine açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha Çelikbaş - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - İmplant her ne sebeple olursa olsun kaybettiğimiz dişimizin yerine koyabildiğimiz, diğer diş dokularına zarar vermeden uygulanabilen ve uygulandığı yerdeki kemik dokusunu da koruyan, diş kökümüzün görevini gören, titanyumdan materyallerdir.

Uzman Diş Hekimi Halil Çelik, diş eksiklikliklerini tedavi etmek için kullanan en yaygın yöntemin implant olduğunu belirtti.

İmplant tedavisinde vücuda titanyumdan yapılan bir materyal yerleştirdiklerini belirten Çelik, "İmplant materyalinin bir nevi çiviye benzeyen görüntüsü vardır ve eksik diş olan bölgeye, kemik içerisine yerleştirilir. İmplantın iki avantajı vardır. Eksik olan dişi tedavi ediyoruz ve diş çekildikten sonra vücut, oradaki kemiği eritmeye başlıyor. Bir tasarruf moduna giriyor. Buradaki kemiği de korumuş oluyoruz. İmplant tedavisini, tek diş eksikliğinde veya tüm diş eksikliği durumlarında da kullanabiliyoruz. Ağız içerisindeki sağlıklı dişlere hiç temas etmiyoruz, o dişlerin ömrünü hiç kısaltmıyoruz. Yeterli iyileşme sürecinden sonra kökümüzü yaparak, eksik olan dişi tedavi etmiş oluyoruz. Bazı durumlarda hastamız tüm dişlerini kaybetmiş oluyor, bu durumlarda ise iki seçenek bulunmaktadır. Öncelikle, hareketli protez yapılacak ama takdir edersiniz ki birey, akşam olunca yatağa girerken dişlerini çıkarıp, bir bardak suyun içine koymak istemez. Dışarı çıktığında yemek yerken ya da sosyal ortamda ‘Dişlerim düşer mi?’ korkusunu yaşamak istemez. Bunun dışında tek alternatifimiz ise implant destekli, sabit protezlerin yapılmasıdır. İmplant, günümüzde bize bunları sağlayabiliyor.” diye konuştu.

https://youtu.be/U1qxXD2jlyg

İMPLANTIN CERRAHİ AŞAMASI ZORLU BİR SÜREÇ Mİ?

İmplant aşamasının zorlu bir süreç olmadığına değinen Çelik, “İmplantın cerrahi aşaması zorlu bir aşama değil. Lokal anestezi ile sanki dolgu yapar gibi aynı anestezi ile yapabiliyoruz. Oldukça kısa sürüyor yarım saat ile 1 saat gibi bir aralık içerisinde tek diş eksikliklerini tedavi edebiliyoruz. O bölgeyi uyuşturuyoruz ve hastamız kesinlikle bir şey hissetmiyor. İmplantı yerleştiriyoruz. Sonrasında eğer kemik kalitemiz yeterliyse, aynı gün içerisinde bile geçici kaplamamızı yaparak hastamızı dişlerle uğurlayabiliyoruz. 3 ay gibi bir süre geçtikten sonra daimi dişleri yaparak, hastamızı tamamen sabit protezlere geçirebiliyoruz. Böylece hastamız sanki hiç dişlerini kaybetmemiş gibi hayatına konforlu bir şekilde devam edebiliyor" dedi.