TÜİK verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,4, ithalat ise yüzde 3,4 oranında arttı. Türkiye ekonomisi Mart ayında 8,34 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART'TA YÜZDE 0,9 ARTTI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 8 milyar 267 milyon dolardan, 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mart ayında yüzde 73,2 iken, 2023 Mart ayında yüzde 73,9'a yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Mart döneminde yüzde 30,7 artarak 26 milyar 537 milyon dolardan, 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemde 2023 yılının bu yıl yüzde 64,0'a geriledi.

İMALAT SANAYİ ÖNDE

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,3 olurken; Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.

Mart ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,8 olarak istatistiki verilere yansıdı.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

Bu arada ithalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı.

Mart ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 787 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 694 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 408 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 393 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 13 milyar 77 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 444 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 164 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 582 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 702 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,6'sını oluşturdu.