Kasım ayında Türkiye'nin genel ticaret sistemi çerçevesinde gerçekleşen dış ticaret verilerine göre, ihracat %5,2 artarak 22 milyar 999 milyon doları, ithalat ise %5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon doları buldu. Bu dönemde dış ticaret açığı %32,6 azalarak 5 milyar 918 milyon dolara düştü.

Ocak-Kasım döneminde ise genel ticaret sistemine göre ihracat %0,7, ithalat %0,5 artarak sırasıyla 232 milyar 810 milyon dolar ve 332 milyar 736 milyon dolar oldu.

Dış ticarette sektörel ağırlıklara baktığımızda, Kasım ayında imalat sanayii ihracatının toplam içindeki payı %93,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığının azalarak 5 milyar 918 milyon dolara düşmesi, ihracatın ithalatı karşılama oranını %79,5'e çıkardı.

En fazla ihracat yapılan ülke Kasım ayında Almanya oldu. Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat 1 milyar 750 milyon dolarla listenin başında yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise Almanya, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olmaya devam etti.

İthalatta ise Kasım ayında Çin birinci sıraya yükseldi. Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 555 milyon dolarla Türkiye'nin en büyük ithalat kaynağı oldu. Ocak-Kasım döneminde ise Çin, en fazla ithalat yapılan ülke olarak liderliğini sürdürdü.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Kasım ayında ihracat %0,7 artarken ithalat %3,1 azaldı. Aynı dönemde yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı %4,0 olarak kaydedildi.

Özel ticaret sistemine göre Kasım ayında ihracat %4,9 artarak 21 milyar 9 milyon doları, ithalat ise %2,9 azalarak 27 milyar 475 milyon doları buldu. Bu dönemde dış ticaret açığı %21,8 azalarak 6 milyar 467 milyon dolara geriledi. Ocak-Kasım döneminde ise özel ticaret sistemine göre ihracat %1,3 azalarak 211 milyar 647 milyon dolar, ithalat %0,1 artarak 311 milyar 739 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı %3,2 artarak 100 milyar 92 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %67,9'a geriledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ