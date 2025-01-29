Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan İsrail’e yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşının hayatanı kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 vatandaşımızın İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir” denildi.

Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların aileleri, yakınlarının 11 Ocak’ta Lübnan sınırında kaybolduklarını ve kendilerinden haber alınamadığını resmi makamlara bildirdi. 3 Türk vatandaşının daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail’e gittikleri ve iki ila üç yıl arasında bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenildi. Özdemir, Kaya ve Baydenk’in çalışmak üzere bu kez de Lübnan’dan İsrail’e yasadışı yollarla geçmeye çalıştıkları bilgisi edinildi. 3 Türk vatandaşıyla son temas, sınırın Lübnan tarafında Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinde gerçekleşti. İsrail basınında, aynı akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz 3 kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı. Saldırıda ölenlerin Özdemir, Kaya ve Baydenk olabileceği ihtimaline binaen Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel makamlarla temasa geçti. Yerel makamlardan alınan bilgilere göre, 11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail’e geçmeye çalıştı. Bu grubun uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail’e geçmek istediği öğrenildi. İnsan kaçakçıları, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdi. 3 Türk vatandaşı, 11 Ocak akşamı İsrail’in Lübnan sınırında insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. 20 kişi içerisinde yer alan 3 Türk vatandaşının grubun lideri tarafından İsrail’in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandığı anlaşılırken, diğer kişilerin ifadelerinden 3 vatandaşın bu güzergahtan sınırı geçebilmesi durumunda kalan 17 kişinin de aynı güzergaha yönlendirilecekleri öğrenildi. 3 Türk vatandaşının bir nevi “deneme” amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiği düşünülüyor.

Ailelerin yakınları da insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu.