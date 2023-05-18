Dışişleri Bakanlığı, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'nan yapılan yazılı açıklamada fanatik Yahudi grupların 18 Mayıs günü Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu bir kez daha ihlal ederek, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını şiddetle kınadı.

İsrail Hükümeti’ne bu tür provokatif eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrılarını yineleyen Bakanlık, açıklamada, "Bunu teminen kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemlerin ciddiyetle ve gecikmeksizin alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.