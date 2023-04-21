Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya’nın en büyük külliyesi olarak gösterilen Şeyh Edebali Camii’nde Ramazan Bayramı namazını kıldırıp bayram hutbesi irad etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya’da Ramazan Bayramı namazını kıldırdı, ardından hutbe irad etti. Şehrin en büyük külliyesi olarak gösterilen Şeyh Edebali Camii’nde kılınan namazda vatandaşlar camiye akın etti. Kılınan namazın ve hutbenin ardından Erbaş, vatandaşlarla ilk bayramlaşmasını gerçekleştirdi. Erbaş, Ramazan Bayramı için irad ettiği hutbede, “Bugün neşe, huzur ve kardeşliğin doruğa çıktığı Ramazan Bayramı’nı idrak ediyoruz. Rahmet, bereket ayı Ramazan’dan sonra bizleri bir bayram sabahına daha ulaştıran rabbimize sonsuz hamdü semalar olsun. Bayramlar, sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbetin, şefkat ve merhametin, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günlerdir. Öyleyse, bugün, varlık sebebimiz olan anne babamızın ellerini hürmetle öpüp dualarını alalım. Mütebessim yüzlerimizle hayatın yükünü paylaştığımız eşimize sevgimizi gösterelim. Tatlı sözlerimizle göz aydınlığı çocuklarımızı bayram sevincine ortak edelim. Akraba ve komşularımızı ziyaret edip, bayramın neşesini çoğaltalım. Geçmişlerimizi hayır ve rahmetle yad edip, dualarımızdan onları da nasiplendirelim” dedi.

“Bayramlar, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günleridir”

Erbaş, “Bayramlar, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Öyleyse yetimlerin ve öksüzlerin ışıl ışıl gözlerine bayram sevinci taşıyalım. Muhtaca, mağdura, kimsesize el uzatıp, onlara da bayramın huzurunu ve mutluluğunu tattıralım. Bayramın coşkusunu, hanelerimizden başlayarak, binalarımıza, mahallelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya taşıyalım. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin özgürce bayram yapabilmeleri için dua edelim. Edelim ki bayramımız bayram olsun. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik günleridir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin” buyurmaktadır. O halde bugün dargınlıklara, küskünlüklere son verelim. Bir mümin olarak başta ailemiz olmak üzere dargın olanların arasını düzeltmek için çaba gösterelim. Şefkat ve muhabbetle yüreklerimizi birbirimize açalım. Birlik olalım, kardeş olalım, kardeşler topluluğu inşa edelim. Edelim ki, bayramımız bayram olsun” diye konuştu.

“Bayramlar, günahlardan arınma, tövbe ve istiğfar günleridir”

Erbaş, “Bayramlar, günahlardan arınma, tövbe ve istiğfar günleridir. Cenab-ı hak şöyle buyurmaktadır, “Nefsini arındıran, Rabbini zikredip namaz kılan kimse kurtuluşa ermiştir” Hatalarımızın ve günahlarımızın ölçüsüne bakmadan, yüce rabbimizin engin hoşgörüsüne ve rahmetine sığınalım. Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam’ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım. Arınalım her türlü kötülükten, haramlardan, kul ve kamu hakkından. Allah’ı zikirde bulalım huzuru. Namazla, ibadetle, hayır ve hasenatla yaklaşalım Rabbimize. Yaklaşalım ki bayramımız bayram olsun. Az önce bayram namazımızı, omuz omuza, gönül gönüle eda ettik. Birazdan tekbirlerle, salavatlarla Rabbimize niyazda bulunacağız. Ancak hemen ayrılmayalım camimizden, uzaklaşmayalım birbirimizden. Allah Resulü (s.a.s)’in şu hadisini hep birlikte hatırlayalım, “Birbirinizle musafaha edin, el sıkışın ki içinizdeki kin gitsin. Birbirinize hediyeler verin ki sevginiz artsın, düşmanlıklar yok olsun” Öyleyse bu kutlu mabette başlayalım bayram sevincini paylaşmaya. El sıkışıp kucaklaşalım birbirimizle. Güler yüzümüzü ikram edelim yanımızdaki kardeşimize. İkram edelim ki bayramımız bayram olsun. Bayramlar, ebedi bayramların habercisidir. Öyleyse bayramı hakkıyla idrak edelim. Ramazan ve bayramın güzelliklerini ömrümüzün tamamına yayalım. Yayalım ki ahiretimiz cennet, akıbetimiz bayram olsun” şeklinde konuştu.