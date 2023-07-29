Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 1408 Cami ve 451 Kur’an Kursu’nun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) açılış programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof.Dr.Ali Erbaş’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kayseri Milletvekilleri, Şaban Çopuroğlu, Muhat Cahit Cıngı, S.Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Önceki Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

Hayırsever iş insanı Ahmet Seferoğlu tarafından İncesu ilçesine, Kayseri İl Müftülüğü adına kurulan Güneş Enerji Santrali’nin açılışında bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof.Dr.Ali Erbaş “ Ne güzel bir merasimdeyiz. Rabbimiz yarattığı bütün varlıkları insanın istifadesine sunduğunu bize öğretiyor Kur’an-ı Kerim’de. Daha önceden gelip temelini attığımız Güneş Enerji Santrali’nin açılışında da bulunduk. Hayırseverimiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi

Vali Gökmen Çiçek’te yapmış olduğu konuşmada, “Kayseri gerçekten hayırseverlikte farklı bir şehir, inşallah burada yaptığımız GES yatırımıyla beraber, Türkiye’de inşallah dalga dalga yayılacak ve mabetlerimiz faydalanacak. Hayırseverimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum.” diye konuştu

Konuşmaların ardından, hayırsever iş insanı Ahmet Seferoğlu tarafından yaptırılan ve ilimiz sınırları içerisinde bulunan 1408 cami, 451 Kur’an Kursu, Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, İl Müftülüğü ve 16 İlçe müftülüğü hizmet binalarının aydınlatma ve ısıtma ile ilgili elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Güneş Enerji Santrali’nin (GES) açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof.Dr. Ali Erbaş, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı.