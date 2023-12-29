Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 41 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yeni yıla girmeden yapılan bu açıklama pozisyona yönelik şartları karşılayan ve eğitim durumu yeterli bulunan vatandaşlar tarafından değerlendirilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada görevlendirmelerin merkez teşkilatına yönelik yapılacağına yer verdi. Ardından detaylara “41 sözleşmeli personel ve 7 uzman yardımcısı alınacaktır” ifadesi belirtildi.

Personel Alımı için Başvuru Ekranı!

İlgili pozisyonlara başvuruda bulunmak isteyenlerin şartları taşıması gerekiyor. Şartları taşıdığı net olarak kabul edilen kişiler yeni yıl ile birlikte başvuru tarihlerinde online olarak işlemini başlatabilecek.

Konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı şu veriyi paylaştı: “Uzman yardımcıları 2-15 Ocak tarihlerinde, sözleşmeli personeller 15-206 Ocak tarihlerinde başvuru yapabilecek.”

Başvuru Nasıl Yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığının açık pozisyonlarına başvuruda bulunmak isteyenler sınav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden müracaat edebilir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesini online ortamda ziyaret edebilir.