Bilecik İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geliştirilen ’Diyanet Mobil Uygulamaları’nı tanıttı.

Kayıboyu Camii Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, İl Müftülüğü Teknikeri Emir Aydın tarafından personele Diyanet Mobil Uygulamaları hakkında bilgi verildi ve bu uygulamaların Yaz Kur’an Kursları ve camilerdeki vatandaşlara tanıtılması önerildi. Toplantıda, İl Müftülüğü personeline Diyanet Mobil Uygulamaları’nın kullanımıyla ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Uygulamaların içeriği ve kullanım kolaylığı hakkında bilgilendirme yapılarak özellikle Yaz Kur’an Kursları ve camilerdeki vatandaşlara yönelik bu uygulamaların tanıtılması önemle vurgulandı.

Diyanet Mobil Uygulamaları, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak dini bilgilere ve kaynaklara kolay erişim sağlayan bir platform olarak öne çıkıyor. Bu uygulamaların aktif bir şekilde kullanılması, toplumun dini bilgiye erişimini kolaylaştırırken, dijital dünyanın güncel ihtiyaçlarına uyum sağlayarak hizmet sunmayı hedefliyor.