Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ücretsiz dağıttığı ve aile ilişkilerine dair yönlendirmelerde bulunan kitap, nişanlı çiftlerin iletişimine dair dikkat çekici hükümler içeriyor. Kitapta, nişanlıların cep telefonuyla görüntülü konuşma veya uzun süre mesajlaşmanın dinen "caiz" olmadığı vurgulanmıştır. İnternet üzerinde yayımlanan bu rehberde, nişanlı kadının kayınpederinin elini öpmesi de haram sayılarak yasaklandığı belirtilmiştir.

Diyanet'in personeline ücretsiz olarak dağıttığı ve online olarak PDF formatında erişilebilen bu kitap, aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine dair detaylı açıklamalara yer vermektedir. Nişanlı çiftlerin, nikâhları henüz gerçekleşmemişken mahremiyet sınırlarına riayet etmeleri gerektiği belirtilirken, cep telefonu veya internet üzerinden ahlaki ölçüleri aşacak şekilde görüntülü konuşma veya mesajlaşmanın "caiz" olmadığı vurgulanmıştır.

Kitap, evlilik aşamasında olan çiftlerden gelen bir soruya da cevap vermiş ve erkek tarafının babasının elinin öpülmesini "haram" ilan etmiştir. Bu hüküm, evlilik süreci ve boşanma konularında da detaylı bilgiler içermektedir.

Kitapta ayrıca, nişanlanan bir kızın müstakbel kayınpeder ve kayınlarının ellerini öpmesinin helal olup olmadığı sorusu da sorulmuş, verilen cevapta ise nişanlıların birbirlerine mahremiyet bakımından yabancı olduğu vurgulanarak kadının müstakbel kayınpederinin elini öpmesinin caiz olmadığı ifade edilmiştir.