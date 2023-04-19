Diyarbakır’da Ramazan yardımları kapsamında Bağlar İlçe Müftülüğü'ne bağlı Çelebi Eser Kur'an Kursu'nda İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nun katılımıyla 140 yetim aileye nakdi yardım desteği yapıldı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır İl Müftülüğü, Bağlar ilçeinde Ramazan yardımlarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Müftülükten yapılan paylaşımda, "Ramazan yardımları kapsamında Bağlar İlçe Müftülüğüne bağlı Çelebi Eser Erkek Yatılı Kur’an Kursu Konferans Salonu'nda İl Müftümüz Lütfü İmamoğlu hocamızın katılımıyla yapılan programda 140 yetim ailemize nakdi zekat yardımında bulunuldu" ifadeleri yer aldı.