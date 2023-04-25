Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi üretimi olan kara serviden maddi değeri yüksek fidanlar elde etmek amacıyla personele fidan aşılama eğitimi verdi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ibreli ağaç türlerinden olan kara serviden aşılama yöntemiyle limoni servi, mavi servi, altuni top mazı, altuni piramit mazı, kalem servi ve leydani üretmek için eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Kara servi fidanını kendi tesislerinde üreten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, AR-GE çalışmasının başarıya ulaşması durumunda daha çok satın alma yöntemiyle elde ettiği limoni servi, mavi servi, altuni top mazı, altuni piramit mazı, kalem servi ve leydani türlerini aşılama yöntemiyle elde etmiş olacak.

Uzman ekipler tarafından uygulamalı şekilde gerçekleşen eğitim çalışmasında, 1000 kara servi fidanı maddi değeri yüksek diğer ağaç türlerine dönüşümünün sağlaması için aşılandı.

Yenişehir ilçesi Fidanlık Şefliğinde gerçekleşen eğitimde aşılanan fidanlardan verim alınması için ağaçlar oluşturulan mikroklima ortamına alındı.

Büyükşehir Belediyesi, aşılama yönteminin başarıya ulaşması durumunda fidanlarda önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağlamış olacak.