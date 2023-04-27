Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Kazım Karabekir İlk Okulu öğrencileri Bitlis’te organize edilen Halk Oyunları Bölge müsabakalarında gösterdiği performans ile bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kazım Karabekir Ortaokulu Bitlis ’de organize edilen Halk oyunları yarışmasına katılara Bölge birincisi oldu.

Organize edilen yarışma da birinciliği kazanan Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri bu kazanımla Türkiye finallerine katılma hakkını da kazanmış oldu.