Diyarbakır’ın Kulp ilçesin de Tarım ve Orman Bakanlığınca “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında “Türkiye Yüzyılına Nefes” sloganıyla düzenlediği etkinlikle toprakla buluşturulan 400 dut fidanı için Kulp Belediyesince sulama sistemi çekildi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Narlıca mahallesi yol ayırımında bulunan Orman parseline dikilen dut ağaçları için Kulp Belediyesince başlatılan sulama sistemi çalışmaları tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, “Yaş koza üretimi konusunda Türkiye’nin %60’ını üreten ilçemizde ki üreticilerimize destek olmak adına özellikle dikmiş olduğumuz geniş yapraklı dut fidanları için Su deposu tedarik edip damlama sulama sistemini çektik. Dut fidanlarının bakımları için çalışmalarımız devam ediyor. Dikmiş olduğumuz geniş yapraklı dut fidanları hem memleketimize nefes hem de yaş koza üreticilerimize katkı sağlayacak” dedi.