Diyarbakır Valiliği yaz ayının gelmesi ile boğulma olaylarını önlemek amacıyla DSİ bünyesinde alınacak olan tedbirleri yayınladı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valiliği resmi internet sitesinde yayımlnana basın duyurusunda DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından boğulmalara karşı alınacak tedbirler ve uyarılar yapıldı.

Valilik, yaz döneminin başlamasıyla birlikte yaşanabilecek boğulma olaylarını önlemek maksadıyla Bölge Müdürlüğü'nce alınan tedbirler kamuoyuna duyuruldu.

Özellikle yaz aylarında, Bölgemizde havaların çok sıcak olması nedeniyle DSİ’ce çeşitli önlemler alınmasına karşın baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma olaylarının maalesef yaşandığına dikkati çekilen duyuruda,"DSİ’ce suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında, zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi, yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması, su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi, tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, göl alanı içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının yer alması, sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Bu nedenle; Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarına, girilmemesi, SUYA GİRMENİN TEHLİKELİ VE YASAK OLDUĞU bilinmelidir" ifadeleri yer aldı.