Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Hani ilçesinde muhtarlarla ilçe değerlendirme toplantısı düzenledi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Kaymakam Abdullah Yüksel tarafından karşılanan Vali Su, Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hani İlçe Değerlendirme Toplantısı”nda muhtarları dinledi.

Yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlatan Vali Su, daha sonra muhtarların görüş ve önerileri dinledi.

Muhtarların görüşlerine önem verdiklerini kaydeden Vali Su, “İlimiz ve ilçelerimiz için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kent merkezi ve kırsalda en iyi hizmeti yapmanın gayreti içinde olduklarını belirten Vali Su, vatandaşların taleplerine göre çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kentte huzur ve güven ortamının hakim olduğunu vurgulayan Vali Su, bu sayede ekonominin ve turizmin geliştiğini dile getirdi.

Değerlendirme toplantısının ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Su, talepleri dinledi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.