Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Hazro ilçe muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.Diyarbakır Ajans İletişim Merkezi (DİYARBAKIR İGFA)

Hazro Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşma yapan Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, daha sonra muhtarların görüş ve önerileri dinledi.

Kent merkezi ve ilçelerde önemli projelerin hayata geçtiğini belirten Vali Su, vatandaşın talebine göre çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Vali Su, şöyle konuştu: “Hazro ilçemizde bu sene yaptıklarımızla beraber yol altyapısının tamamına yakınını yenilemiş olduk. Hazro millet bahçesini, kapalı spor salonunu yaptık. Yakında konferans salonu şeklinde düğün salonu yapacağız. Çocukların ve gençlerin eğitimi için bilgievi ve akademi lise yapacağız. Buralarda çocuklarımıza ücretsiz takviye dersler vereceğiz. Diğer alanlarda da çalışmalarımız devam ediyoruz. Hazro’nun tüm eksikliklerini giderme konusunda gayret ediyoruz.”

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hazro Kaymakamı Salih Sak, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.