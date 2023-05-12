Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Kulp ve Kocaköy ilçelerinde muhtarlarla değerlendirme toplantısı düzenledi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Öncelikle Kulp’ta düzenlenen toplantıda muhtarları dinleyen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlatırken, muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

Daha sonra Kocaköy’de muhtarlarla değerlendirme toplantısı düzenleyen Vali Su, ilçede devam eden ve yapılacak çalışmalara değindi, muhtarların görüşlerini ve taleplerini dinledi.

Her sorunu çözüme kavuşturmak için gayret ettiklerini belirten Vali Su, “Diyarbakır'ımızı ve ilçelerimizi daha güzel hale getirmek için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kocaköy Kaymakamı Umut Kasman, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.