Diyarbakır ve Gaziantep’te Jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 278 kilogram uyuşturucu madde, 6 şüpheli ile birlikte yakalandı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 220 kilogram toz esrar, 25 kilogram kubar esrar ve 33 kilogram bonzai ile çok sayıda suça konu malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler Jandarma sorgusu sonrasında adli makamlara sevk edildi.