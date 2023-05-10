Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır’da “Artı 1 Çalıştırıyoruz Kampanyası” kapsamında işçi alımı yapılacak.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası mağdur olan depremzedelere yönelik istihdam kampanyası başlatıldı.

“Artı 1 Çalıştırıyoruz Kampanyası” kapsamında Diyarbakır’da 12 Sivil Toplum kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, “Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremin halkımızı bir bütün olarak etkilediği, dolayısıyla çok kapsamlı bir toplumsal dayanışmayı da zorunlu hale getirmiştir. Depremden etkilenmiş olan hemşerilerimizin içinde bulundukları zorlu süreci hafifletmek, halkımıza destek olmak amacıyla Diyarbakır iş camiası olarak yeni bir destek çalışması başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

+1 Çalıştırıyoruz” sloganımız ile başlatılan kampanya kapsamında kentimizdeki işletmelerin mevcut işçilerine ek olarak öncelikle evleri yıkılmış veya ağır hasarlı olan ailelerden en az bir kişiyi daha istihdam etmelerinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, “+1 Çalıştırıyoruz’’ kampanyasına katılmak isteyenlerin İŞKUR’a kayıtlı olması, deprem sonrası evinin yıkıldığına veyahut hasarlı olduğuna dair e-devlet üzerinden alınmış hasar raporunun olması gerekmektedir. +1 Çalıştırıyoruz’’ kapsamında, Tekstil, Eğitim, Sağlık, Güvenlik, Temizlik, Turizm Otelcilik, Maden Mermer, İnşaat Yapı, İmalat sektörlerin de faaliyet gösteren firmalar katılacaktır" denildi.

Bu arada kampanyaya katılmak isteyen işverenlerin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası DTSO'ya başvurmaları gerektiği kaydedildi.