Diyarbakır'da oluşturulan konteyner kentte yedek olarak bulundurulan 942 çadır olası afetlere karşı AFAD'ın lojistik deposuna kaldırıldı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen illerin arasında yer alan Diyarbakır’da afet sonrası birçok binanın hasar alması ve yıkılması dolayısıyla birçok vatandaş çadır kentlerde yaşamak zorunda kalmıştı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Silvan yolu üzerinde bini asıl, 942’si yedek olmak üzere bin 942 çadırlı çadır kent kurulmuştu.

Konteyner kentin oluşturulması sonrası yedek olarak bulundurulan 942 çadır, olası deprem ve doğal afet sonrası kullanmak üzere AFAD’ın lojistik deposuna kaldırıldı.