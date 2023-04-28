Diyarbakır Kulp Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 23 Mart 2023 tarihinde 7. sınıflara yönelik yapılan ücretsiz ödüllü deneme sınavında başarılı olan 80 öğrenci Çanakkale gezisi ve İstanbul TEKNOFEST ziyareti ile ödüllendirildi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce deneme sınavında başarılı olan öğrenciler için organize edilen Çanakkale Gezisi ile İstanbul TEKNOFEST ziyaretine katılan Öğrenciler ve öğretmenler gezi ve ziyaretlerini tamamlayarak ilçeye geri döndüler.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, “İlçemizde eğitim gören 7. Sınıflara yönelik yapmış olduğumuz deneme sınavında başarılı olan öğrencilerimiz için Milli, manevi değerlerin tanıtılması ve ortak kültürel bilincin oluşturulması amacıyla Çanakkale gezisi ile bilim ve teknolojiyle buluşturmak adına da İstanbul TEKNOFEST ziyaretini organize ettik. İki Gün Çanakkale ziyaretinin ardından TEKNOFEST için İstanbul’a hareket eden öğrencilerimiz dün akşam saatlerinde sağ salim ilçeye dönüş yaptılar. Düzenlemiş olduğumuz organizasyondan dolayı öğrencilerimizce dile getirilen memnuniyetleri bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bütün öğrencilerimize eğitim süresince başarılar ve hayatları boyunca güzel bir yaşam diliyorum” dedi.