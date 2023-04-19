Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan işyerlerini denetledi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan bayram dolayısıyla vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı ürünü satışı yapan pastaneleri denetledi.
Ekipler, işyerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu, gramaj- dara hilesini kontrol ederken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyerlerini uyardı.
Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Bayramı boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edeceği öğrenildi.