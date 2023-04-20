Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşanan deprem felaketinden etkilenen küçük aile işletmelerinin desteklenmesi ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayvancılık işletmelerine malzeme desteğinde bulundu.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Hayvancılık sektöründe çalışmalar yapan üreticilere ‘'Siz Üretin Biz Her Zaman Yanınızdayız'' sloganıyla destek verdiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, destekledikleri hayvancılık işletmeleri ile Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekimlerine sahada daha iyi çalışmalarına olanak sağlamak, verim kaybını önlemek, buzağı ölümlerini azaltmak amacıyla iç ve dış parazit aşı desteği, sağlık ekipman desteği sağladıklarını söyledi.

Buzağı bakım seti ve büyükbaş hayvan hijyen seti ile Yenişehir ilçesinde 800 Büyükbaş hayvancılık işletmesinde bulunan 13 bin büyükbaş hayvanı ve 120 küçükbaş hayvancılık işletmesinde bulunan 25 bin Küçükbaş hayvanın tamamını desteklediklerini ifade eden Kaymakam Beşikci, "Belediyemiz tarafından ilçemizde bulunan aile işletmeleri başta olmak üzere hayvancılık sektöründe çalışmalar yapan üreticilerimiz destek vermeye devam edeceğiz'' dedi.