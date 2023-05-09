Diyarbakır’da ihtiyaç sahiplerine yönelik nakit yardımlar Büyükşehir Belediyesi kapsamında devam ediyor.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, ihtiyaç sahibi 11 bin 610 aileye toplam 8 milyon 707 bin 500 lira yardım desteği yapıldı.

CHP'li eski vekil Abdullah Özer son yolculuğuna uğurlandı CHP'li eski vekil Abdullah Özer son yolculuğuna uğurlandı

2022 yılında Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi alilere toplam da 2022 Ocak ayında 4 milyon 916 bin 400, Mart ayında 5 milyon 35 bin 200, Temmuz ayında 4 milyon 204 bin 400, Kasım ayında 4 milyon 866 bin 800 lira olmak üzere toplamda 19 milyon 22 bin 800 lira nakdi yardımın yapıldığı öğrenildi.