Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga da kişi bacağından yaralanırken, çevredeki araçlar hasar gördü.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde bugün meydana geldi.

Ofis semtin de bulunan Kurt İsmail Paşa 2.Sokak'ta iki grup arasında önce sözlü tartışma çıktı.

Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

Yaralanan vatandaş önce bir süre yerde bekledi ve daha sonra kalkarak sokakta yürümeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.