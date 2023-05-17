Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, kadın akademisyenlerle istişare mekanizmasını geliştirmek amacıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde toplantı düzenlendi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - “Akademi Kadın Buluşmaları” programının ilki “Akademide Kadın” temasıyla başladı.

Düksam Müdürü Prof. Dr. Şengül Kocaman’ın öncülüğünde toplanan çoğunluğu Ziya Gökalp Eğitim Fakültesine mensup kadın akademisyenler kadınların katkısının önemli olduğunu belirterek, iş birliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Düksam’ın bir yıl içinde yaptığı etkinlikler hakkında bilgi verilen toplantıda merkezin bundan sonraki çalışmaları için nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.