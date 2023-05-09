Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin her ay farklı mekânda organize ettiği “Kitap Mezadı” devam ediyor.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle düzenlediği Kitap Mezadı, bu ayki serisini Keçi Burcu’nda gerçekleşti.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca vatandaşlar özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satmak için düzenlenen mezatta, kitapseverler 1 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplar alma imkânı sağlandı.

Diyarbakırlı kitapseverler felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma imkanını yakaladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kitap mezadını her ay farklı bir mekânda kitapseverler için düzenlemeye devam edeceği öğrenildi.