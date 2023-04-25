Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 125 berber ve kuaföre malzeme desteğinde bulundu.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Belediyesi tarafından ‘Yanıbaşındayız’ Projesi çerçevesinde yaşanan deprem felaketinin ardından zor günler geçiren esnaflara yönelik Yenişehir Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanlığı ile ilçe de berber ve kuaför esnafına ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar başlattı.

Çalışma kapsamında Odaya bağlı olan 125 erkek berber ve kuaför için temel ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda bir araya gelen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, ilçede bulunan tüm esnafın yanında olduklarını belirterek, “Esnafımızın ihtiyaçlarının karşılanması için belediyemiz olarak tüm imkanlarımız ile destekçileriyiz. Berber ve kuaför esnafımız için tespit edilen ihtiyaçlardan, makas, tarak seti, fırça seti, havlu, penuar, suluk, fön makinası, tıraş makinası, Diyarbakır motifli ve isimli tablo, duvar saati, kuaför önlüğü, makas ve fırça standı, ense aynası, mıknatıslı makas tutucu, stant, deri logo baskılı önlük gibi ihtiyaçları karşılamış bulunmaktayız'' dedi.

Yenişehir Esnafı, Beşikci'yle bir araya gelmekten gurur duyduklarını ve bu tarz desteklerin kendilerini motive edip mutlu ettiğini söyleyerek teşekkür ettikleri belirtildi.